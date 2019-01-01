مانيلا تسعى للإفراج عن فلبيني على متن ناقلة نفط بريطانية محتجزة

ذكرت الفلبين أنها تتابع التطورات في قضية احتجاز إيران ناقلة نفط مسجلة في بريطانيا في مضيق هرمز.



ودعت وزارة الخارجية إلى الإفراج عن بحار فلبيني كان بين الطاقم المؤلف من 23 فردا على متن ناقلة النفط "ستينا إمبريو" الراسية الآن في ميناء بندر عباس الإيراني.



وقالت الوزارة في بيان: "السفير الفلبيني لدى إيران فريد سانتوس يتواصل مع السلطات الإيرانية للحصول على تأكيد بأن البحار الفلبيني سليم وآمن وسوف يتم إطلاق سراحه قريبا".