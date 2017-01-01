مستقبل وطن: مناخ الاستثمار فى مصر تحسن نتيجة للجهود الحكومية المبذولة

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول واقع وآفاق الاستثمار فى مصر.



تستهدف هذه الدراسة رصد واقع وتطورات الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر من خلال ما تعكسه المؤشرات المحلية من نتائج، والمزايا والجدوى الاقتصادية التى تحققها النسخة الثانية من الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى استشراف الآفاق المستقبلية والمعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر وسبل مواجهتها.



تناولت الدراسة، واقع وتطورات الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر، حيث شهد مناخ الاستثمار فى مصر تحسنًا ملحوظًا، نتيجة الجهود الحكومية المبذولة فى هذا المَجال منذ عام 2017، وقد عكس هذا التحسن فى مناخ الاستثمار العديد من المُؤشرات المحلية والتقارير الدولية، منها: زيادة عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال الأشهر العشر الأولى للعام المالي السابق 2018-2019، ونمو حجم الاستثمارات المنفذة.



وأشارت الدراسة، إلى إطلاق النسخة الثانية من خريطة الاستثمار "المزايا والجدوى الاقتصادية"، حيث أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي النسخة الثانية من خريطة الاستثمار فى 15 يوليو 2019، والتى سبق إصدار النسخة الأولى منها، والتي كانت تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات بكل محافظات الجمهورية فى فبراير 2018، وتميزت النسخة الثانية من خريطة الاستثمار بعدد من المزايا لم تكن متوفرة فى النسخة الأولى منها، وهى: زيادة عدد الفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة الاستثمار، والتوسع فى نظُم وأشكال الاستثمار التى تشملها الخريطة الاستثمارية، وتقديم أدوات أكثر مساعدة للمستثمرين المحليين والأجانب فى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.



واستعرضت الدراسة، الآفاق المستقبلية والمعوقات التي تواجه الاستثمار فى مصر، فى ظل التحسن الذى شهده الاستثمار فى مصر خلال السنوات الماضية والعام الحالي، والذي عكسته المُؤشرات المحلية والتقارير الدولية العديدة، فمن المتوقع استمرار هذا التحسن، وجذب المزيد من الاستثمارات فى مصر خلال الفترة القادمة، خاصة فى ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية، والاستقرار السياسي فى مصر والجهود الحكومية التى ما زالت مستمرة؛ لتهيئة مناخ مناسب وأكثر جذبًا للاستثمار، وهناك الكثير من المؤشرات التى تدعم هذا التوقع، منها: تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر، والجهود الحكومية الأخيرة لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ودون معوقات، والإشادات والتوقعات الدولية بشأن الاستثمار فى مصر، وتهافت الشركات الأجنبية للدخول فى مجال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي فى مصر، وتحسن وضع مصر فى تقارير التنافسية وممارسة الأعمال.



واختتمت الدراسة، إلى أن إطلاق النسخة الثانية للخريطة الاستثمارية، وما تتضمنه من مزايا لم تكن موجودة من قبل فى نسختها الأولى، تعتبر إضافة جديدة؛ لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وبجانب تلك الخريطة، وغيرها من الجهود الحكومية، وكذلك الإشادات الدولية، وما عكسته من توقعات إيجابية، فمن المتوقع استمرار التحسن فى الاستثمارات بمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية خلال الفترة القادمة، ولكن مازال المستثمرون فى مصر يواجهون بعض المعوقات التى تفرض نفسها على صانعي القرار بضرورة العمل على التخفيف منها أو إزالتها، كى تكون مصر بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.