حملة إزالات مكبرة للتعديات على نيل أبو قرقاص والمنوفية

بدأت مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، بالتعاون مع قوات الأمن، والجهات الحكومية المعنية، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.



ونفذ القطاع، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات، تضمنت إزالة 7 حالات تعد في كفر منصور بالمنوفية، و17 قرار إزالة علي ساحل نهر النيل بمركز ومدينة ابوقرقاص بالمنيا، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.



وقال المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري، إن ذلك يأتب تنفيذًا لخطة وزارة الموارد المائية والري لإدارة إدارة وتوزيع المياه، وإزالة التعديات وتطهير كافة المجارى المائية لحل أية أزمات تعيق وصول المياه إلى الأراضي المختلفة، وتكليف المهندسين والعاملين بمتابعة حالة الري بمختلف المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات.