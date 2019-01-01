نجم الجزائر يستعد لإكمال انتقاله إلى ميلان

قالت وسائل الإعلام الإيطالية صباح اليوم السبت، إن النجم الشاب الجزائري إسماعيل بن ناصر يتسعد للتوقيع على عقد انتقاله إلى صفوف ميلان الإيطالي.



وذكر موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إسماعيل بن ناصر المتوج ببطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده الجزائر اتفق مع نادي ميلان على البنود الشخصية، ويستعد للتوقيع على العقود عند عودته إلى إيطاليا.



وتابع أن بن ناصر سوف يعود إلى إيطاليا قادمًا من الجزائر الأسبوع المقبل من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وإكمال انتقال لميلان بشكل رسمي.



وأفاد الموقع الإيطالي الشهير أن إسماعيل بن ناصر لاعب وناشئ آرسنال الإنجليزي السابق لن يعود إلى النادي اللندي مرة أخرى بعد تقرير الأخير بعد تفعيل بند إعادة الشراء من صفوف إيمبولي.



وكان بن ناصر قد انتقل إلى صفوف إيمبولي قادمًا من أرسنال وهناك شرط في عقده يسمح للمدفعجية لإعادة شراءه مقابل 16 مليون يورو.