زيدان: هازارد كان يحتاج نادي مثل ريال مدريد

أكال زين الدين زيدان بالمديح المدير الفني لريال مدريد على النجم البلجيكي إدين هازارد الذي يلعق عليه آمال كبيرة في الموسم القادم، مشيرًا إلى أنه كان بحاجة للانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو منذ مدة طويلة.



واستشهد زيدان بمسيرته الشخصية عندما انتقل إلى ريال مدريد عام 2001، مشيرًا إلى أنه تطور كثيرًا في ملعب سانتياجو برنابيو رغم أنه كان على مشارف 30 عام، وهو ما سيحدث لإدين هازارد بحسب رأيه.



وقال زيزو في مؤتمر صحفي قبل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ الودية “لقد كان بحاجة إلى نادٍ مثل ريال مدريد، هذا النادي لديه شيء مميز، اللاعبون فقط يعرفوه، كان عمري 29 عام عندما أتيت هنا، وتحسنت بعدها، قضيت وقتًا رائعًا، الأمر نفسه ينطبق على هازارد”.



وتابع “نعتقد أنه يمكن أن يتحسن، لقد أثبت أنه يملك الرغبة، لقد سجل أهداف كثيرة مع تشيلسي وكان يصنع الفارق، والآن هو لدينا وسوف نستفيد منه”.



وعن الجوهرة اليابانية كوبو، قال زيدان “رأيته جيدًا، لديه الجودة، عبء العمل يناسبه، كما لو أنه كان معنا من فترة طويلة، لا يمكننا القول أنه سيلعب غدًا، سنرى كيف يمكننا استخدام جميع اللاعبين”.