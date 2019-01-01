زيدان يفتح الباب أمام التعاقد مع بوجبا

ألمح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لرغبته في التعاقد مع مواطنه بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وقال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني الودية في كأس "أودي" الودية: "بوجبا؟ نحن نعرف ما الذي نريده وما هو وضعنا".



وأضاف: "حتى 31 أغسطس (موعد انتهاء فترة الميركاتو الصيفي) يمكننا القيام بتغييرات، يأتي لاعبون ويرحل آخرون".



وردًا على سؤال بشأن أن بوجبا هو الحلقة المفقودة في كتيبة الميرينجي بعد الصفقات الأخيرة رد: "لا أدخل في هذا الجدل، علينا احترام بعض الأمور".



ويأمل "زيزو" الذي قام بتدعيمات على المستوى الهجومي بضم إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفي مراكز أخرى كمركز الظهير بضم فيرلاند ميندي، بأن يضم نجم ارتكاز منتخب فرنسا لكتيبة نجومه في إطار عملية إعادة بناء الريال.



وكشف المدرب الفرنسي عن أن هناك خطة مع إدارة النادي، مضيفا "لنرى كيف ستسير الأمور، ولكن الآن نركز على لقاء بايرن".



واختتم زيدان حديثه عن بوجبا بعدما وجه له سؤال آخر عن اللاعب وهل هو أولوية للريال فرد: "أجيب دومًا بنفس الرد ويبدو أنني أبدو غبيًا، نحن نعرف النادي وما يتوجب علينا فعله وما هو وضعنا الحالي".



وترفض إدارة يونايتد السماح لنجمها الفرنسي في الرحيل عن جدران ملعب "أولد ترافورد" رغم رغبة بوجبا باللعب تحت قيادة زيدان في الريال.



وأكد مؤخرًا النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب يونايتد أن إدارة ناديه ليست في حاجة لبيع لاعبين خلال الميركاتو، في إشارة لبوجبا على وجه الخصوص.