غدًا.. التعريف بثقافة إريتريا بمكتبة القاهرة الكبرى

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، بالتعاون مع مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والاستراتيجية برئاسة محمد عز الدين، ثاني لقاءات البرنامج الشهري "اعرف أهلك" للتعرف على الثقافات الأفريقية للاحتفاء بعام (مصر - أفريقيا)، وذلك في السابعة مساء غد الأحد، بمكتبة القاهرة الكبرى بشارع محمد مظهر بالزمالك.



ويهدف اللقاء إلى التعريف بثقافة دولة إريتريا الشقيقة بحضور ممثلين من دولة إريتريا وبعرض منتجات ثقافية من مشغولات يدوية وعروض فنية تمثل ثقافة إريتريا، وكذلك بحضور عدد من المهتمين بالشئون الأفريقية من الأشقاء الأفارقة والباحثين والمهتمين المصريين.



وتأتي تلك اللقاءات بناءً على الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الصعيد الإفريقي، وتماشيًا مع جهود الدولة في مد جسور المحبة والتواصل مع الدول الأفريقية، وبرعاية وزيرة الثقافة وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.