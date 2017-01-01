جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا عبر السياج الأمني على حدود غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، السبت، اعتقال فلسطينيا تمكن من عبور السياج الأمني الفاصل على حدود قطاع غزة المحاصر، زاعما حيازته على سكين، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



ونظم الفلسينيون، أمس، جمعة "حرق العلم الصهيوني"، ضمن مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس عام 2018، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين.



وقالت تقديرات أمنية إسرائيلية إن عدد المتظاهرين الفلسطينيين أمس على حدود القطاع المحاصر بلغ ستة آلاف ومائة شخص.



ويعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس الفلسطينية ستطور أسلحة وأساليب جديدة لشن هجمات ضد الجدار الفاصل تحت الأرض الذي يهدف لدحر أنفاق المقاومة، على حدود قطاع غزة المحاصر، موضحًا أن تلك الأساليب مثل قاذفات الصواريخ، والصواريخ الدقيقة، وقذائف الهاون، والأجهزة المتفجرة القوية.