اليوم.. بدء تسجيل المتقدمين لدورات المنح الأجنبية بالوادي الجديد

أعلن الدكتور سري الشريف، عميد كلية الآداب بالوادي الجديد، أن الكلية تبدأ اليوم السبت تسجيل أسماء طلاب الثانوية العامة الراغبين في الاشتراك في دورة اللغة الإنجليزية التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع المحافظة، للطلاب الراغبين في الحصول على منحة محافظة الوادي الجديد للجامعات الأجنبية.



وأضاف سري الشريف، أنه على الطلاب التوجه إلى مكتب أمين عام كلية الآداب اليوم السبت، لتسجيل أسمائهم اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى انتهاء مواعيد العمل.



وأضاف سري الشريف أنه يجب علي الطلاب ضرورة إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة، مؤكدا على أن الدورة تقام بمقر كلية الآداب اعتبارا من الأحد المقبل، ولمدة 10 أيام تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة.