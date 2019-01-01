"التجمع": لا نفضل القائمة المغلقة في انتخابات مجلس الشيوخ

رفض عبد الناصر قنديل، أمين الشئون البرلمانية لحزب التجمع، القائمة المغلقة بنظام انتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، قائلا "لا نتمنى القائمة المغلقة المطلقة بكل تأكيد، ولكن المشكلة الحقيقة هي أن أعداد التمييز الإيجابي المطلوب تطبيقها تدفعنا إلى هذا النظام بالإجبار، وهذا يعد مشكلة في النظام الانتخابي".



وأكد "قنديل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحلقات النقاشية التي سيعقدها الحزب ستطرح كيفية إقامة نظام جديد للانتخاب يشكل يضمن تمثيل كافة الفئات، مشيرا إلى أن الحزب يهدف إلى تقديم رؤية لكيفية اتمام العملية الانتخابية بشكل جيد، جيد وعادل يضمن تمثيل كافة القوى السياسية داخل المجتمع المصري.



وأضاف "حزب التجمع كان من أول الأحزاب التي نادت بمجلس الشيوخ لما له من أهمية كبيرة في الحياة التشريعية والسياسية".