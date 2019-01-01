التضامن تنهى استعدادات سفر حجاج الجمعيات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بعثة حج الجمعيات الأهلية بدأت فى إنهاء الاستعدادات اللازمة لسفر أول أفواج الحج الثلاثاء المقبل، لـ 700 حاج إلى المدينة المنورة يمثلون حجاج محافظة الجيزة والدقهلية المستوى الثاني.



وأضافت الوزارة، أن البعثة سافرت الى الأراضي السعودية لمراجعة الاستعدادات واستقبال الحجاج وتوفير سبل الرعاية الكاملة لهم مع توفير كراسي متحركة للحجاج في مقار إقامتهم بالفنادق لاستعمالها للمرضي وكبار السن.



قال أيمن عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إرسال واعظات لأول مرة هذا العام، لقدرتهن ومرونتهن فى التعامل مع السيدات سواء داخل الغرف أو فى المخيمات.



وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة الأوقاف لإرسال 13 واعظ وواعظة، ليكونوا مسئولين عن التوعية الدينية، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص مكتب داخل الفندق للرد على الاستفسارات الدينية للحجاج، على أن يكون سفر الفوج الأخير يوم 4 أغسطس المقبل.