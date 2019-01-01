اليوم.. حلقة نقاشية بـ"التجمع" احتفالا بثورة 23 يوليو

ينظم اتحاد الشباب التقدمي التابع لحزب التجمع، حلقة نقاشية تحت عنوان " ثورة 23 يوليو ومشروع الدولة الوطنية " مساء اليوم السبت.



ويشارك في الجلسة الكاتب أحمد الجمال، وعصام شيحة، المحامي بالنقض والقيادى الوفدي، والدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الدراسات بالأهرام، وعاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع.



ويحصر الحزب كل عام على الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، من خلال عقد العديد من الحلقات النقاضية التي تدور حول اهمية قيام ثورة 23 يوليو للقضاء على كثير من مظاهر الحياة الفاسدة في مصر، وإرجاع الحق لأصحابه، واسترداد الدولة المصرية من يد الفاسدين، والأسرة الملكية، التي كادت تقضي على الدولة المصرية وحياة الشعب المصري.