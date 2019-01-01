الاثنين.. بدء إصدار بطاقة خدمات ذوي الإعاقة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، الاثنين المقبل، فى إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية وستتيح الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمى للوزارة moss.gov.eg، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044.



وأعلنت وزارة التضامن، أن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة.



وقالت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن، فى تصريحات لـ"الدستور"، إنه سيتم إعطاء بطاقات الخدمات المتكاملة لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة بمجرد إعلان وزارة الصحة بدء الكشف.