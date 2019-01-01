طوبيا: البرلمان نجح في إقرار حزمة تشريعية للنهوض بالاقتصاد

قال النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، إن البرلمان أقر خلال دور الانعقاد الرابع حزمة من التشريعات التي تهدف جميعها للنهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته، وانعكس أثر هذا على الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.



وأوضح طوبيا، في بيان له، أن من ضمن القوانين التى أقرها البرلمان قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، تعديل قانون الضريبة على الدخل، تعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.



وأكد عضو مجلس النواب، أن السنوات الأخيرة شهدت إقرار حزمة من التشريعات تصب جميعها فى إطار زيادة حجم الاستثمار، وذلك من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير مناخ مناسب لهم، وهناك العديد من التقارير التى تؤكد تحسن الاقتصاد المصرى وزيادة حجم الاستثمارات وهذا ترجمة حقيقية لاهتمامات كافة مؤسسات الدولة وحرصها على النهوض بملف الاستثمار.