المشدد 3 سنوات لعاطل روج المواد المخدرة بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعاطل في اتهامه بالاتجار بالمخدرات في المطرية.



وأسندت النيابة للمتهم "محمود. م" عاطل تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار بدون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وكان قسم شرطة الساحل تلقى بلاغًا باتجار المتهم في المواد المخدرة، وبالبحث والتحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، والتوصل له وتم ضبط المتهم داخل مسكنة.



وبتفتيشه عثر على جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، واقر بحيازة كمية المخدرات للإتجار بها والمبلغ المالي من متحصلات بيعها.



وبتحرير محضر قررت النيابة إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.