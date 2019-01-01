مساعد وزير الداخلية يهدي درع الأكاديمية إلى السيسي

رئيس أكاديمية الشرطة ومساعد وزير الداخلية، أحمد إبراهيم يهدي درع الأكاديمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.



ويتمثل الدرع فى نموذج مجسم لمبنى وزارة الداخلية يحيط به علم مصر وبداخله النجمة التى تعبر عن رتبة الملازم، ويعلو المجسم طائر النسر والذى يمثل شعار الأكاديمية.





كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر أكاديمية الشرطة، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، واللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقيادات الأكاديمية.



وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال بأكاديمية الشرطة.