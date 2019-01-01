رئيس الأهلي يخمد ثورة لاسارتي

أخمد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ثورة مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، بعد العودة من معسكر إسبانيا.



وانتاب لاسارتي غضب شديد من مستوى الأندية التي واجهها الأهلي خلال معسكر إسبانيا.



ويستعد الأهلي لمواحهة المقاولون ثم الزمالك بمشواره بالدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.



ويعتلي الفريق الأحمر قمة ترتيب الدوري المصري بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك.