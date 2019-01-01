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مصر

اليوم مغادرة 1640 حاجًا لأداء مناسك الحج

السبت 20/يوليه/2019 - 10:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم، السبت، 7 رحلات جوية إلى المدينة المنورة، لنقل 1640 حاجا من حجاج قرعة المنوفية وبعثات الداخلية وحجاج ترانزيت، من بينهم رحلتين لنقل حجاج باماكو بدوي مالي، بالإضافة إلى بعثات العمل.

يأتي ذلك في إطار الجسر الجوي الذي بدأته الشركة الوطنية مصر للطيران إلى المملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي لنقل حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، حيث سخرت كل إمكانياتها لتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن، داخل المطارات المصرية، بالإضافة إلى التنسيق مع إقليم مصر للطيران بالسعودية لاستقبال الحجاج المصريين لمراجعة الإجراءات والاستعدادات هناك.

وتسير الشركة من مطار القاهرة الدولي 351 رحلة جوية بواقع 206 رحلة جوية إلى جدة و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، وتسير الشركة من بين هذه الرحلات 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلي جدة لنقل 4600 حاج و8 رحلات جوية من الأقصر لنقل 1800 حاج ورحلتين من أسوان لنقل 500 حاج وأخيرا رحلة واحدة من الغردقة لنقل 240 حاجا.

ومن المخطط، أن تنقل مصر للطيران هذا العام أكثر من 74 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة بمعدل 24000 حاج من حجاج القرعة و12000 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي و7000 حاج من حجاج الترانزيت و10500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد و11000 حاج من حجاج العمل والزيارة، هذا بخلاف 9500 من حجاج دولتي مالي وفلسطين بمعدل 12 رحلة جوية لنقل 3400 حاج من الحجاج الفلسطينيين و21 رحلة جوية لنقل 6100 حاج من حجاج دولة مالي.
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