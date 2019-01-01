"المحاسبات" يشارك بمراجعة تطبيق أهداف التنمية المستدامة بنيويورك

يتوجه المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، للمشاركة في اجتماع قيادات الأجهزة العليا للرقابة وأصحاب المصالح، حول موضوع "مراجعة تطبيق أهداف التنمية المستدامة" الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الانتوساى للأجهزة العليا للرقابة بمدينة نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية يومى 22 و23 يوليو 2019.



ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الكثير من الموضوعات الهامة ومن بينها مدى استعداد الدول الأعضاء في الانتوساى لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وما هو الفارق الذى أحدثته المراجعة بالنسبة لموضوع التنمية المستدامة حتى الآن، ماهية الاعتبارات الإستراتيجية للأجهزة العليا للرقابة، كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في ممارسات عمل المراجعة، وما هي فرص التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة وأصحاب المصالح.