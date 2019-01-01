ضبط 21 مشتبها بهم وتنفيذ 6 أحكام بالمنطقة الأثرية بالهرم

شن ضباط مديرية أمن الجيزة حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة التعديات التى من شأنها إعاقة حركة السير.



وتمكن رجال المباحث من ضبط 21 مشتبها بهم، بالإضافة إلى تنفيذ 6 أحكام قضائية.



كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 118 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، خاصة بالكافتيريات والمقاهى والباعة الجائلين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت نيابة الهرم التحقيق.