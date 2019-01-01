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محافظات

جامعة كفر الشيخ تُنهي استعداداتها الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى

السبت 20/يوليه/2019 - 09:56 ص
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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أنهت جامعة كفر الشيخ، كافة الاستعدادات الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للعام الدراسي 2019 ـ 2020م، والذى ينطلق غدًا الأحد المُقبل الموافق 21 يوليو، ويستمر حتى الخميس 25 يوليو الجاري.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد عبد التواب القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم تحديث وتجهيز المعامل بالكامل التى ستستقبل طلاب الثانوية العامة بدءًا من المرحلة الأولى فور افتتاحها، كما تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب أثناء التنسيق.

وأوضح "القمري"، أن جامعة كفر الشيخ وفرت أجهزة تكييف بجميع معامل الجامعة، فضلًا عن توفير أماكن انتظار للطلاب وأولياء أمورهم بالقاعات المختلفة، لضمان إجراء التنسيق، واختيار الرغبات بمساعدة عدد كافٍ من المشرفين التابعين للجامعة.

وأشار "القمري"، إلى أنه يتم تسجيل رغبات الطلاب الثانوية العامة مجانًا، وطبقًا للتوزيع الجغرافى، منوهًا أن معامل الحاسب الآلى تبدأ عملها فى التسجيل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، ويستمر العمل بمعمل التنسيق حتى انتهاء تنسيق الكليات بجميع مراحله.

وأضاف "القمري"، أن كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ تدخل الخدمة بتنسيق 2019م، لافتًا أن الكلية تُمثل نموذجًا فريدًا، وإضافة، ونقلة نوعية لتطوير الدراسة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لاستخدام أنماط تدريس متطورة لتأسيسها، طبقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال تزويدها بقاعات تدريس ذكية وأجهزة تفاعلية.
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