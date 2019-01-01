سقوط 20 تاجر مواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية، لفرض الانضباط، وضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة.



أسفرت الحملة عن ضبط 20 متهما، متورطين بالاتجار بالمواد المخدرة وضبط بحوزة المتهمين، 1125 جرام حشيش، و61 قرص مخدر، و75 جرام استروكس، و124 جرام هيروين، وجرام بانجو.



فيما شنت مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية، لضبط السلع الغذائية الفاسدة، وإعادة الانضباط للأسواق.



أسفرت الحملة عن تحرير 70 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، وغش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.