رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى أمريكا في زيارة تستغرق 3 أيام

توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم السبت، إلى الولايات المتحدة في زيارة هى الأولى لواشنطن منذ توليه رئاسة الوزراء، حيث تستغرق الزيارة 3 أيام.



وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية أنه من المقرر أن يلتقي خان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غد الاثنين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تركز الزيارة على تعزيز التعاون بين البلدين لإحلال السلام والاستقرار والرخاء الاقتصادي في المنطقة التي شهدت الكثير من الصراعات؛ وذلك حسبما أعلن البيت الأبيض.



وأضافت القناة أن الزعيمين سيناقشان العديد من القضايا خلال اجتماعهما، من بينها مكافحة الإرهاب، الدفاع، الطاقة، والتجارة؛ لتهيئة الظروف لكي يتمتع جنوب آسيا بالسلام، وخلق شراكة دائمة بين البلدين.



من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن خان سيعقد مباحثات مع وفد من البنك الدولي خلال زيارته، موضحا أنه من المقرر أن يلقي كلمة للجالية الباكستانية المقيمة في الولايات المتحدة، إضافة إلى عقد قمة أعمال باكستانية يشارك فيها رجال أعمال أمريكيون وباكستانيون من المقيمين في أمريكا.