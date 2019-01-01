باريس حرم برشلونة من صفقة مهمة هذا الصيف

قالت وسائل الإعلام الإسبانية صباح اليوم السبت، أن برشلونة أخفق حتى الآن في النجاح بالتعاقد مع قلب دفاع جديد لتدعيم الخط الخلفي خلال سوق الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.



وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن برشلونة وضع قائمة تضم عدة مدافعين للتعاقد مع أحدهما هذا الصيف ولكن إدارة النادي الكتالوني فشلت في حسم الأمور وكان على رأسها صفقة التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف اياكس أمستردام والذي انتقل رسميًا منذ أيام إلى يوفنتوس الإيطالي.



وكشفت الصحيفة التي تصدر من إقليم كتالونيا، أن باريس سان جيرمان الفرنسي حرم برشلونة أيضًا من تعديم خط دفاعه هذا الصيف بعد نجاح نادي العاصمة الفرنسية بالتعاقد مع المدافع عبدو ديالو.



وسبق باريس سان جيرمان الجميع وتحديدًا برشلونة في التعاقد مع المدافع الفرنسي عبدو ديالو من صفوف بورسيا دورتموند الألماني مقابل 32 مليون يورو.



وأفادت هذه المعلومات أن عبدو ديالو كان من ضمن مخططات مواطنه الفرنسي إريك أبيدال في برشلونة، ولكن باريس سان جيرمان نجح بخطف المدافع من دورتموند قبل تحرك النادي الكتالوني.