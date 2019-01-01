ضبط 653 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون أسفرت عن تحرير 653 مخالفة متنوعة، بينها ضبط 19 سيارة دون لوحات معدنية.



كما نفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 6 مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 22 شخصا، كما تم فحص 11 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 12 شخصا وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.