استعجال تقرير الطب الشرعي لتشريح جثة طالبة انتحرت بسبب الثانوية

استعجلت نيابة حدائق القبة الجزئية، تقرير الطب الشرعي لجثة طالبة انتحرت قفزًا من الطابق الخامس بالعقار محل سكنها؛ بسبب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة.



واستمعت النيابة لأقوال أهل الفتاة والذين أكد أنهم عقب ظهور النتيجة ورسوبها في عدد من المواد، وتيقنها من عدم دخولها الكلية التي ترغب بها، دخلت في نوبة اكتئاب، ثم غافلتهم وألقت بنفسها من الطابق الخامس ولم يستطيعوا إنقاذها.



وكان المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع فتاة عقب قفزها من شرفة منزلها بالطابق الخامس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.