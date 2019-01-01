حبس متهم بحوزته أسلحة ومواد كيميائية لتصنيع الاستروكس بعين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي رئيس النيابة، اليوم السبت، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة فرد خرطوش ومواد كيميائية لتصنيع الاستروكس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية ضبطت عاطل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات، وبحوزته 3 أسلحة خرطوش، كمية من مادة الكيتامين المستخدمة فى تصنيع مخدر الأستروكس وزنت كيلو جرام.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، والأسلحة النارية بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.