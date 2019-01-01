التحقيق في وفاة متهم داخل مستشفى بالمرج

فتحت نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، اليوم السبت، تحقيقات موسعة في وفاة متهم داخل مستشفى عقب إصابة بإعياء شديد، وكلفت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وصرحت بالدفن وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وانتقل فريق من النيابة لمناظرة جثة المتهم، وقررت النيابة استدعاء الطبيب المعالج ومدير المستشفى للاستماع لأقوالهم حول ملابسات الوفاة.



البداية عندما شعر متهم محبوس على ذمة إحدى القضايا في قسم المرج، بإعياء شديد فتم نقله على الفور إلى المستشفى بسيارة إسعاف، لتلقيه العلاج، ولكنه توفى داخل المستشفى.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.