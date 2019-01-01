الأربعاء.. أفلام النحاس وخان وعوف في مركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومي للسينما، وتحت إشراف السيناريست مجدي الشحري مدير عام مركز الثقافة السينمائية، في السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري، عرض "كلاسيكيات من السينما التسجيلية"، بمقر المركز.



ويتضمن عرض ثلاثة أفلام وهم: "الناس والبحيرة" للمخرج هاشم النحاس و"البطيخة" للمخرج الراحل محمد خان و"أرض السماء" للمخرج سمير عوف.