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عالم

التحالف العربي يعلن بدء عملية نوعية في صنعاء باليمن

السبت 20/يوليه/2019 - 08:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن البدء بعملية نوعية لاستهداف أهداف عسكرية مشروعة في محافظة صنعاء.

وطلب تحالف دعم الشرعية - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية فجر اليوم السبت - من المدنيين في محافظة صنعاء تجنب الاقتراب من مواقع الاستهداف.

وأوضح بيان التحالف أن الأهداف العسكرية تشمل مواقع دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ بالستية تابعة للمليشيات الحوثية، منوها إلى الدفاعات الجوية لتلك الميليشيات تهدد حركة الملاحة الجوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وفي سياق متصل، سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بطيران قوات تحالف دعم الشرعية على مناطق جديدة في مديرية كتاف بصعدة كان يتحصن بها مليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي في تصريحات صحيفة إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات قوات تحالف دعم الشرعية سيطرت على سلسلة مرتفعات جبلية "نجد الفارس" وإحكام السيطرة النارية على "وادي الفحلوين" المطل على مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، بعد معارك شرسة خاضها الجيش الوطني مع مسلحي الميليشيات الانقلابية.

وفي محافظة الجوف قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي في هجوم شنته وحدات من الجيش اليمني على مواقع تمركزها في غرب المحافظة.

وقال مصدر عسكري، إن قوات من الجيش شنت هجومًا مباغتًا على مواقع لميليشيات الحوثي على تبة القناصين ومنطقة القلعة في مديرية برط العنان.

وأسفر الهجوم أيضا عن تدمير آليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
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