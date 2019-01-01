مراجعة مجلس الدولة قانون المعاشات وتأجيل تحديد أعداد المقبولين بالجامعات يتصدران اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي.



الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، إن مصر اتفقت مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على وضع خطة لتوطين الصناعات الحديثة وتطوير الصناعة المصرية بالاستفادة مما تمتلكه المنظمة من خبرات فى هذا المجال، وذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جيوفاناتشيليه مديرة المكتب الإقليمي وممثلة اليونيدو فى مصر.

وأضافت أن مدبولي أكد أن الحكومة تولى ملف تحديث الصناعة اهتماما خاصا حيث تم ادراجه ضمن برنامج تحفيز الصادرات الهندسية وصناعة السيارات والمنسوجات وغيرها من القطاعات التى تمتلك فيها مصر مميزات نسبية.

وأكدت الصحيفة أن مديرة المكتب الإقليمي لليونيدو أشارت إلى اهتمام المنظمة بالتعاون مع مصر فى دعم وتطوير الصناعة والحرص على صياغة برنامج عمل مع الحكومة المصرية لتدشين هذا التعاون.

وفي موضوع آخر، أشارت (الأهرام) إلى أن رئيس مجلس الوزراء بحث فى اجتماع ضم عددا من الوزراء والمحافظين تخصيص مقار بأسواق الجملة لمصلحة جهاز الخدمة الوطنية لتسويق منتجاته من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك وغيرها من المنتجات وتوفير أماكن لإقامة ثلاجات التخزين للإسهام فى توافر هذه السلع وضبط أسعارها.

وحول تنسيق الجامعات للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، ذكرت (الأهرام) أن معامل الحاسب الآلي بمختلف الجامعات الحكومية ستبدأ غدا استقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق والبالغ عددهم 143 ألفا و313 طالبا منهم 30 ألفا و152 طالبا بالشعبة العلمية و14 ألفا و690 بالهندسية و98 ألفا و471 بالأدبية بحد أدنى 398 درجة بنسبة 97.07% للعلوم و389.5 درجة بنسبة 95% للرياضيات و328 درجة بنسبة 80% للأدبى وذلك دون التقيد بشرائح للمجاميع لتسجيل رغباتهم إلكترونيا هذه المرحلة 5 أيام.

وأبرزت الصحيفة حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم الذي أقيم على استاد القاهرة أمس، واصفة الحفل بأنه يوم تاريخي. ومشيرة إلى نجاح البطولة تحقق بفضل الدفعة القوية من القيادة السياسية والدعم الكبير من مختلف أجهزة الدولة وشباب المتطوعين واللجان التنطيمية، وحرصت اللجنة المنظمة على ان يكون الحفل مزيجا من الفنون الأفريقية والمصرية فى تأكيد على عمق الارتباط بالقارة وأبنائها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وقبل أن تطوي البطولة في نسختها الـ 32 صفحتها الأخيرة أمس بالمباراة النهائية بين السنغال والجزائر حرصت صحيفة (جارديان) البريطانية على إلقاء الضوء على المدربين طرفى النهائي جمال بلماضى الجزائرى واليو سيسيه السنغالي، وكتبت تحت عنوان كاس الأمم صنعت مدربين يمثلان المستقبل.

وأشارت إلى أن كلا منهما التقى الأخر في دور المجموعات نظرا لوجودهما في المجموعة نفسها حيث كانت الغلبة من نصيب محاربي الصحراء بنتيجة هدف للاشيء.

وفي الشأن الدولي، ذكرت "الأهرام" أن الحرس الثورى الإيراني أعلن أمس أنه سينشر صورا التقطتها الطائرة الإيرانية بدون طيار التى تؤكد واشنطن أنها أسقطتها فوق مضيق هرمز بعد تهديدها إحدى سفنها الحربية.

وأضافت أن الحرس الثوري أكد أن اللقطات صورتها الطائرة بدون طيار من المدمرة الأمريكية هى وثيقة سنكشفها للرأي العام العالمي لإثبات عدم صحة الادعاءات الأمريكية بخصوص إسقاط الطائرة الإيرانية والتي كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن أن سفينة الإنزال الأمريكية (بوكسر) دمرت طائرة بدون طيار إيرانية اقتربت منها في مضيق هرمز.





أخبار اليوم:

من جانبها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة يراجع مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تمهيدا لإصداره.

وأوضحت أن القانون تضمن عددا من المزايا لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في مقدمتها وضع حد أدنى للمعاش لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وزيادة المعاشات وفقا لنسب التضخم بحد أقصى 15% سنويا مع زيادة سن الخروج إلى المعاش إلى 65 سنة.

وأشارت إلى أن القانون نص، أيضا، على إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

وفي شأن ثان، ذكرت (أخبار اليوم) أن المجلس الأعلى للجامعات أرجأ تحديد أعداد المقبولين بالجامعات انتظارا لانتهاء المرحلة الأولى من التنسيق التي تبدأ غدا لنحو 143 ألف طالب وطالبة للوقوف بشكل مفصل على أعداد المتقدمين ورغباتهم.

وأكدت أن المجلس الأعلى شكل لجنة برئاسة وزير التعليم العالي ورؤساء عدد من الجامعات تتولى تحديد الأعداد التى سيتم قبولها بأقسام الكليات المختلفة مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للكليات واحتياجات السوق وخاصة من خريجى الطب.

وأشارت إلى أن تأجيل قرار تحديد أعداد المقبولين بالجامعات جاء بعد أن أظهرت النتائج حصول 50 ألف طالب وطالبة على مجموع 95% فأكثر وحصول 65% من إجمالي طلبة الثانوية العاملة على 85%، كما أظهرت النتائج ان 50% من طلاب شعبة العلوم حصلوا على مجموع 90% فأكثر و25% من طلاب شعبة الرياضيات حصلوا على مجموع 95%.

وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزارة التضامن الاجتماعى تصدر بعد غد 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة بمكاتب البريد فى محافظات جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد تليها محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد ثم محافظات الدقهلية ودمياط ومرسى مطروح وأسوان.

وأضافت أن البطاقات تتضمن خدمات الرعاية الصحية والتعليم والعمل والإعفاء الجمركى على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية؛ إضافة إلى تخفيضات على استخدام وسائل النقل واشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية والدخول مجانا للمتاحف والمناطق الأثرية.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أنه تقرر تأجيل الاجتماع الذي كانت ستعقده قوى الحرية والتغيير السودانية والمجلس العسكري الانتقالى أمس الجمعة للتوقيع على المرسوم الدستوري، وطالب تجمع القوى المدنية بإكمال النواقص والثغرات فى الاتفاق السياسي الذي وقعه الطرفان.





الجمهورية:

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن وزارة المالية طالبت ممثليها في الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد المقررة لضمان سرعة حصر ومراجعة أصول الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها فى ضوء قرار مجلس الوزراء.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة شددت على متابعة أعداد بيان بأصول الدولة على نهر النيل ومعرفة القيمة الإيجارية لها والمتأخرات المستحقة مراجعة كل العقود المبرمة بين الوزارات والمحافظات والجهات المستأجرة والتأكد من تعديلها وفقا للقيمة السوقية الحالية وتحصيل المتأخرات المستحقة وإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح الوزارات والمحافظات.

وحول موسم الحج، أشارت (الجمهورية) إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت وصول الفوج الأول من حجاج مصر أمس الجمعة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة.

ونقلت عن رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة حاتم بن جعفر بالى وعدد من أعضاء المؤسسة كانوا فى استقبال الوفد المصرى بباقات الورود وأطباق متنوعة من التمور والحلويات إضافة إلى عبوات ماء زمزم ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حمل أى أمتعة أو القيام بأى إجراءات أخرى، وأعربت البعثة المصرية عن خالص شكرها الجزيل لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولى العهد على ما تقدمه من خدمات جليلة وعظيمة ملموسة لضيوف بين الله الحرام زوار المدينة المنورة.