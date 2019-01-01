السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

عالم

واشنطن تطور عملية دولية لحماية الشحن في الشرق الأوسط

السبت 20/يوليه/2019 - 08:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
ads
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تقوم بتطوير عملية دولية تحت عنوان "الحراس" تهدف إلى جعل الطرق البحرية في الشرق الأوسط أكثر أمانًا.

وقالت القيادة في بيان: "تقوم القيادة المركزية الأمريكية بتطوير عملية بحرية دولية... لتعزيز المراقبة والأمن في الممرات المائية الرئيسية في الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة على ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج".

وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه العملية هو "تعزيز الاستقرار في البحر، وضمان المرور الآمن والحد من التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عُمان".

وأضاف البيان: "يواصل ممثلو الولايات المتحدة التنسيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط بشأن التفاصيل والقدرات اللازمة لملية المراقبة لضمان حرية الملاحة في المنطقة وحماية حيوية الطرق البحرية".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في أيارمايو وحزيرانيونيو وهو ما تنفيه طهران.

وازداد الوضع توترا بعد أن بثت أمس قناة "برس تي في" الإيرانية صورا تم التقاطها بواسطة طائرة مسيرة تقول إنها ترصد سفينة "بوكسر" الأمريكية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الصور تدحض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط الطائرة المسيرة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه سينشر صورا التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة للسفينة الأمريكية التي تقول واشنطن أنها أسقطتها.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن المدمرة الأميركية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف متر في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المسيرة الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

"ملك التوقعات".. نبوءة عبد العال تتحقق بخروج مصر وفوز الجزائر بـ"كان 2019"

منذ حوالي 17 ساعة

ننشر تفاصيل مرتبات "المهن الطبية" في منظومة التأمين الصحي الجديدة

منذ ساعة و 12 دقيقة

حظك اليوم.. جميع الأبراج السبت 20 يوليو 2019

منذ حوالي 17 ساعة

قبل ذهابهم إلى الاستاد.. مشجعو الجزائر عن مصر: لم نكن نتخيل جمالها

ads

الصور

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

ads

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

بالصور... "روجينا" تُتوج بلقب ملكة جمال العنب من الإسكندرية

خاص.. رد حفيظ دراجى على هجوم رئيس الزمالك

المصري المعتدى عليه في رومانيا يكشف تفاصيل واقعة الطائرة

ستوديو

أديب يسخر من رد الدوحة على ضبط إيطاليا صاروخ قطري بحيازة متطرفين

نبيل الحلفاوي: مبروك للجزائر بطولة أمم إفريقيا ولمصر الصورة المشرفة

المصري المعتدى عليه بالطائرة الرومانية يروي تفاصيل جديدة عن الواقعة

"ملك التوقعات يكسب".. خرجت مصر وفازت الجزائر .. "نبؤة عبد العال في كان 2019"

ads

رياضة

سون يطالب المحكمة الرياضية بجلسة استماع علنية لقضية المنشطات

"بيتى" يتطلع للاستفادة فى بطولة العالم للسباحة

محمود عباس يهنئ الجزائر بفوز منتخبها بكأس الأمم الإفريقية

سيسيه مدرب السنغال: نستحق الفوز ولكن الحظ لم يحالفنا

الرئيس نيوز

مصر في الصدارة.. الجزائر تعادل رقم كوت ديفوار والكونغو في كأس أمم أفريقي

الجزائر تتوج بلقبها الثاني في كأس الأمم على حساب السنغال

"رياضية" النواب: كان 2019 استثنائية.. وحفل الختام تتويج للنجاح

بالصور.. حفل مبهر في ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

منوعات

إنجاز تجربة محاكاة التحليق إلى القمر والهبوط فيه

مختبر فضاء صينى يدخل مجددًا الغلاف الجوى للأرض بعد إنهاء مهامه

أنهار ناجمة عن أمطار غزيرة في بنجلاديش تجبر 400 ألف شخص على الفرار

إصدار أكثر فخامة من سماعة أبل بـ1000 ماسة

كشكول

لأول مرة.. شعبة علوم سياسية في تنسيق جامعة الأزهر والحسم خلال أيام

بالصور.. تعرف على خطوات التقديم للمدن الجامعية ببنى سويف

بالصور.. "تعليم القاهرة" تنظم ملتقى للأخصائيين النفسيين

«عبد الحكم» يكشف سبب ارتفاع تظلمات الثانوية العامة هذا العام

إسلام سياسي

فى 6 أشهر.. مقتل 30 داعشيًا فى العمليات الأمنية بديالى

القتل.. عقوبة "الشباب الصومالية" للمشاركين في الانتخابات البرلمانية

إخوان ليبيا يرتبون أوضاعهم استعدادًا للانتخابات

الأوقاف: صكوك الأضاحي يمنع المتطرفين من استغلال العيد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
د.كريمة الحفناوى
«ز. ر. ع» زرع.. و«ح. ص. د» حصد
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «4»
المزيد

الثقافة

"التفكير العلمى منهج حياة".. ندوة بدار الأوبرا اليوم

اليوم.. "ثورة يوليو" فى صالون ذاكرة الوطن بطلعت حرب الثقافى

"قصة مدينتين: باكو– القاهرة" ندوة ببيت المعمار.. الليلة

اليوم.. عروض لأفلام كارتون بنادى سينما الطفل المصرى

صفحتنا ع الفيس بوك