اليابان تعلن عن اسم المشتبه به في حرق استوديو "كيوتو أنيميشن"

أعلنت الشرطة اليابانية عن اسم الشخص الذي اعتقلته يوم الخميس، للاشتباه في إضرام النار في استوديو للأنيميه في كيوتو غربي اليابان.



يذكر أن الحريق اندلع في استوديو الأنيميه ذائع الصيت على المستوى الدولي بعد العاشرة صباحا بوقت قصير يوم الخميس.



ويشتبه في أن الرجل قام برش ما يبدو أنه بنزين في استوديو كيوتو أنيميشن وأشعل النار في السائل مما أدى إلى وقوع انفجار ناري أودى بحياة 33 شخصا وأدى إلى إصابة 35 آخرين.



وفي مؤتمر صحفي اليوم السبت أعلنت الشرطة عن اسم الرجل المشتبه به البالغ من العمر واحدا وأربعين عاما. وذكرت أن اسمه هو شينجي أوُبا.



وفي صباح اليوم صادرت الشرطة صندوقين من الورق المقوى يعتقد أنهما كانا يحتويان على علب معدنية تحتوي على البنزين مع مادة إشعال ومغلف لقداحة متعددة الاستخدامات في حديقة بالجوار. ويقول سكان المنطقة المجاورة إنهم شاهدوا رجلا يعتقد أنه المشتبه به صباحي يومي الأربعاء والخميس.



وذكر عامل بإحدى محطات الوقود بالقرب من الحديقة إن الرجل الذي يشتبه في ارتكابه الجريمة اشترى أربعين لترا من البنزين في علبتين معدنيتين وأخذهما معه باستخدام عربة جر يدوية قبل نصف ساعة تقريبا من اندلاع النار في الاستوديو.