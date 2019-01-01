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منوعات

إنجاز تجربة محاكاة التحليق إلى القمر والهبوط فيه

السبت 20/يوليه/2019 - 07:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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خرج 6 أفراد طاقم مركبة SIRIUS الافتراضية التجريبية الدولية التابعة لمعهد الطب والبيولوجيا لدى أكاديمية العلوم الروسية بعد أن قضوا فيها 4 أشهر.

وكان في استقبال الطاقم برئاسة الروسي، يفجيني تاريلكين، المشرفون على المشروع والممثلون عن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وشركة "إينيرجيا" ومركز "جاجارين" لتدريب رواد الفضاء ووكالة "ناسا" الأمريكية والصحفيون.

وكان أفراد طاقم التجربة، يفجيني تاريلكين، أناستاسيا ستيبانوفا، ستيفانيا فيدياي، راينهولد بوفيلايتيس، ألان ميركاديروف، في عزلة تامة منذ 19 مارس الماضي. ويقضي سيناريو التجربة بمحاكاة الرحلة الفضائية الحقيقية إلى القمر والهبوط على سطحه.

وقال نائب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، سيرغي سافيليف، في حديث أدلى به للصحفيين في حفل أقيم بمناسبة إنجاز الاختبار، إن التجربة التي تكللت بنجاح تام ستسمح بإعداد البعثات المأهولة القادمة إلى القمر والحد من أخطارها العديدة.

وقالت المشاركة الروسية في التجربة، أناستاسيا ستيبانوفا، إن الإنسان يتكيف سريعا مع مختلف الظروف الطارئة مهما كانت صعبة، لذلك أعتقد أننا مستعدون لاستكشاف كواكب أخرى.

يذكر أن تجربة SIRIUS الدولية أجريت بمشاركة واسعة لخبراء من روسيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من البلدان. ويقضي المشروع بإجراء سلسلة من التجارب، بما فيها تلك التي تستغرق 12 شهرا أو 5 أعوام.
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