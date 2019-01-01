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الصحة

إصابة بريطانية بالعمى لاستحمامها بالعدسات اللاصقة

السبت 20/يوليه/2019 - 07:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تعودت مواطنة بريطانية على الاستحمام والعدسات اللاصقة على عينيها، ما تسبب في إصابة إحداهما بالعمى.

ويفيد موقع LiveScience، بأن سبب إصابة عين المواطنة البريطانية بالعمى، يعود إلى عدوى نادرة. ويضيف موضحا، المواطنة (41 سنة) راجعت طبيب العيون خلال فترة شهرين بسبب آلام في عينيها. وأخبرته بأنها تستخدم العدسات اللاصقة، ولا ترفعها حتى عند الاستحمام.

كما اتضح أن العين اليسرى لهذه المرأة كانت ضعيفة بحيث يمكن اعتبارها نصف عمياء. وقد اكتشف أطباء العيون وجود إعتام في قرنية مقلة العين، وكشفت الفحوص الإضافية أن سبب فقدان البصر هو إصابة العين بعدوى نادرة– التهاب القرنية الشوكميبي (التهاب القرنية بالاكانثاميبا).

التهاب القرنية الشوكميبي- هو مرض نادر سببه توجل أميبيا Acanthamoeba في قرنية العين، ما قد يسبب ضعف البصر وحتى العمى التام. وقد أصبح هذا المرض منتشرا بسبب استخدام العدسات اللاصقة دون تعقيمها.
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