نقل الناقلة البريطانية التى احتجزتها إيران إلى ميناء بندر عباس

أفادت وكالة "رويترز"، بأنه تم نقل الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو التي احتجزتها إيران إلى ميناء بندر عباس، وأضافت بأن جميع أفراد طاقم الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو وعددهم 23 ما زالوا على متن الناقلة.



يأتي هذا في ظل تصريحات بريطانيا من ساعات مضت بأنها لاتستطيع التواصل مع هذه الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران.



وتصاعدت حدة التوترات بين بريطانيا وإيران عندما قامت بريطانيا باحتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق قالت عنها بريطانيا إنها كانت تتجه لسوريا وهو الأمر الذي نفته الحكومة الإيرانية تماما، ثم ردت عليها باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وأعلنت الحكومة البريطانية، أن إيران تحتجز ناقلتين نفط تابعتين لها؟



يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أرسلت طائرات استطلاع روسية لمراقبة الوضع في مضيق هرمز.