سون يطالب المحكمة الرياضية بجلسة استماع علنية لقضية المنشطات

قال محامو سون يانج، البطل الأوليمبي ثلاث مرات، إن السباح الصيني طالب محكمة التحكيم الرياضية بجلسة استماع علنية بشأن قضية المنشطات ليحصل على فرصة تبرئة اسمه.



وبرأ الاتحاد الدولي للسباحة سون، الموجود في كوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة العالم، من انتهاك لوائحه لمكافحة المنشطات في وقت سابق من العام الحالي.



لكن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) ترغب في تغيير القرار في المحكمة الرياضية والتي ستستمع للقضية في سبتمبر.



ونشرت صحيفة ديلي تليجراف الاسترالية الأحد الماضي تقرير الاتحاد الدولي بعد جلسة استماع لسون اعترف خلالها برفضه الامتثال للوائح الخضوع للكشف خارج البطولات بسبب شكوكه في اعتمادات من يقومون بهذا العمل.



وقال محامو سون في بيان إن وسائل الإعلام تحاكم سوى ولهذا "طلب من المحكمة الرياضية إقامة جلسة استماع علنية لقضيته في سبتمبر 2019 ليكون الأمر بشفافية ومن أجل تبرئة اسمه".



وأضاف البيان أن سون كان يتعاون بشكل كامل خلال اختبار الكشف عن المنشطات لكن عندما ظهرت مشكلة بشأن الاعتمادات طلب بتغيير مسؤولي الكشف وهو ما تم رفضه.



وتابع: "المسؤولون قرروا إيقاف عملية الكشف عن المنشطات وأعادوا عينات الدم لسون".