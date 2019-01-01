وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيريه من جزر البهاما وتشيلى

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، اليوم السبت، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وزير خارجية جزر البهاما دارين هينفيلد، حيث ناقشا التعاون الأمني بين البلدين من خلال عملية جزر البهاما وتركس وكايكوس والمبادرة الأمنية لحوض البحر الكاريبي.



كما التقى بومبيو، وزير الخارجية التشيلي تيودورو ريبيرا، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على الالتزام بمبادئ السوق الحرة والشفافية في العلاقات التجارية.



يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات في منطق الخليج بين إيران وبريطاينا إثر احتجاز إيران لناقلتين بريطانيييتن في مياهها، على خلفية احتجاز بريطانيا ناقلة نفط ايرانية في جبل طارق كانت متجهة إلى سوريا، حسبما زعمت الإدارة البريطانية وهو الأمر الذي نفته الحكومة الإيرانية.