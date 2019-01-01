الحكومة الروسية: جيشنا سيتزود العام المقبل بمنظومات "إس – 500"

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن الصناعة الحربية الوطنية تبدأ العام المقبل بتسليم جيش البلاد منظومات "إس – 500".



وقال "بوريسوف"، في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إن مكونات المنظومة قد خضعت للاختبارات في المصنع حيث أكدت كل مواصفاتها المعلنة سابقًا، مضيفًا أن صواريخ المنظومة أطلقت أكثر من مرة وتكللت كافة الإطلاقات الصاروخية بنجاح.



وأوضح "بوريسوف"، أن وحدات القوات الجوية والفضائية الروسية ستتسلم نماذج مختلفة من المنظومة حسب المهام الموكلة إليها.



كان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد أعلن في وقت سابق، أن الشركات التابعة لمجمع الصناعات الحربية الروسية جاهزة لإنتاج منظومات "إس – 500" الروسية الواعدة للدفاع الجوي.