الجيش الأمريكى يطلق عملية "الحارس" فى الشرق الأوسط

أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى للجيش الأمريكي في بيان، السبت، عن إطلاق عملية بحرية متعددة الجنسيات تحت اسم الحارس تضمن زيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط وحرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي.



وأوضحت القيادة الوسطى المعروفة بـ"سنتكوم"، المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط، أن الهدف من "عملية الحارس" هو تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان.



وأعلن الجيش الأمريكي، رفع حالة الطوارئ ردًا على ما أسموه استفزازات إيران، مشيرًا إلى أن طائرات استطلاع غير مسلحة في المجال الجوي الدولي تراقب الوضع في مضيق هرمز على اتصال بالسفن الأمريكية في المنطقة بعدما قالت بريطانيا إن إيران احتجزت ناقلة نفط.



وقال اللفتنانت كولونيل إيرل براون، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "لدينا طائرات دورية تعمل في المجال الجوي الدولي تراقب الوضع في مضيق هرمز".