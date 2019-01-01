إحباط تهريب أكثر من 300 كيلو جرام من المخدرات بشمال المغرب

أحبط الأمن المغربي، عملية تهريب 345 كيلو جرامًا من مخدر الشيرًا بمعبر باب سبتة على حدود مدينة سبتة، اعتقل على إثرها مواطنيَن إسبانيين يشتبه في تورطهما في العملية.



ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مصدر جمركي مغربي، أن عناصر فرقة المراقبة المشتركة بين الجمارك والأمن الوطني قامت بمعبر باب سبتة بإحباط تهريب كمية 345 كيلو جراما من مخدر الشيرا مخبأة باحترافية على متن عربة مقطورة (كارافان).



وأضافت الوكالة الرسمية المغربية، عن المصدر نفسه، أن تفتيشًا دقيقًا للسيارات في منطقة المغادرة بمعبر باب سبتة مكن من ضبط هذه الكمية من المخدرات، التي كانت معدة على شكل صفائح ومدسوسة بعناية في مخابئ مهيأة على مستوى سقف العربة المقطورة المرقمة بإسبانيا.



وأشارت إلى أن التحقيق الأولي من سائق العربة ومرافقه، من جنسية إسبانية وفي الثلاثينيات من العمر، أبان عن دخولهما إلى تراب المغرب قبل حوالي 20 يوما، موضحا أن أحد الموقوفين من ذوي الاحتياجات الخاصة.