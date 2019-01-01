"الصحفيين الفلسطينيين" ترفض لقاء مسؤولين بإدارة ترامب

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين التزامها بمواقف الشعب الفلسطيني والتمسك بحقوقه في الحرية وتقرير المصير وحق عودة اللاجئين، مضيفة أن تلك الحقوق تقرها الشرعية الدولية، ويعترف بها كل العالم باستثناء الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا.



وقالت النقابة، في بيان لها، إنها تتابع تواصل السفارة الأمريكية في القدس المحتلة مع عدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية من أجل لقاء مسؤولين في إدارة ترمب.



وأوضحت النقابة، أنها تعبر عن اعتزازها وتقديرها للصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي رفضت في السابق التعاطي مع دعوة البيت الأبيض للصحفيين الفلسطينيين.



وعبرت النقابة عن تقديرها للمواقف الداعمة من النقابات والاتحادات الصحفية العربية والإفريقية والدولية، وخاصة اتحاد الصحفيين الأمريكيين في نيويورك، واتحاد الصحفيين العرب، واتحاد الصحفيين الأفريقي.