محمود عباس يهنئ الجزائر بفوز منتخبها بكأس الأمم الإفريقية

هنأ رئيس فلسطين محمود عباس، جمهورية الجزائر الشقيقة بتتويج منتخبها الوطني لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه على المنتخب السنغالي بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.



وأعرب "عباس" عن فخره بما حققه المنتخب الجزائري والذي أدخل الفرحة إلى قلوب عشرات ملايين الجزائريين والعرب عموما وأبناء شعبنا الفلسطيني خصوصا، بتسجيل هدف واحد في مرمي المنتخب السنغالي.



وكان الرئيس محمود عباس، قد تابع وعدد من أعضاء القيادة الفلسطينية المباراة دعما للمنتخب الجزائري.



كما تابع أبناء الشعب الفلسطيني المباراة عبر شاشات ضخمة في الساحات والميادين العامة في عدد من المحافظات، وفي المقاهي، رافعين علم الجزائر، بينما ارتدى بعضهم قميص المنتخب الجزائري.