المترو: لم نتلقى أى مشكلات من مشجعى نهائى "أمم أفريقيا"

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدراة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه تم نقل كافة المشجعين أمس خلال نهائي بطولة الأمم الأفريقية، ولم تتلقي الشركة أى مشكلات من قبل الركاب.



وأضاف "عبد الهادي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مرفق مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة قدم خدمة مميزة للركاب وللمشجعين خلال استقلالهم المرفق، وذلك من خلال الالتزام بزمن التقاطر بين القطارات، وهو ما لم يخلق حالة من التكدس على الأرصفة، الأمر الذي عادة ما يؤثر على راحة الركاب.



وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة، إلي أنه لم يظهر من أى من المشجعين أشياء مخالفة عن تعليمات الشركة، وكان هناك التزام كامل بكافة التعليمات، وكذلك قطع التذاكر المناسبة لكل مرحلة في المترو.