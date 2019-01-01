"التفكير العلمى منهج حياة".. ندوة بدار الأوبرا اليوم

تستضيف دار الأوبرا المصرية٬ في الخامسة من بعد عصر اليوم السبت٬ حلقة جديدة من حلقات صالون تغريد فياض الثقافي اللبناني٬ بعنوان "التفكير العلمي منهج حياة".



ويشارك في الصالون بمدخلات ومناقشات كل من: دكتور جمال شقرة، والحائز على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية، والدكتور محمد قاسم٬ عالم في هيئة الطاقة الذرية، والدكتور محمد فياض٬ أستاذ في علوم الكومبيوتر٬ والدكتورة منال خيري٬ خبيرة اقتصادية.



بالإضافة إلى الناقدة الدكتورة نوران فؤاد٬ والدكتورة إيمان بالله ياسر٬ والأستاذة بكلية الإعلام٬ والكاتب عبدالوهاب خليل٬ والدكتور علي جمال عبدالجواد٬ محاضر أكاديمي في إدارة الأعمال٬ وهبة محمود عبدالسلام، مؤسس مبادرة علماء الغد٬ ومنار عبدالعاطي٬ ممثلة الرابطة الوطنية لدعم الشباب بالساحة العربية.



بالإضافة إلى تقليد جديد متبع سيتم في كل فعالية- ويبدأ بهذا الصالون -بالدولة ضيف شرف الصالون- وهذه المرة سوف تكون موريتانيا، والمشارك فيها هو الشاب الموريتاني عبدالرحمن سيد المختار٬ الطالب في كلية الطب جامعة المنصورة ومسئول العلاقات العامة باتحاد الطلاب الموريتانيين بمصر.