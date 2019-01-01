التحالف العربى يبدأ عملية لاستهداف أهداف عسكرية فى صنعاء

أعلنت قوات التحالف العربي اليوم السبت، ببدء عملية نوعية لاستهداف أهداف عسكرية مشروعة بـ«صنعاء»، كما طالبت قوات التحالف العربي من المدنيين في محافظة صنعاء تجنب الاقتراب من مواقع الاستهداف.



كما قالت التحالف العربي بأن الأهداف العسكرية شملت مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستيه تابعه للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، واضاف التحالف بأن الدفاعات الجوية للمليشيا الحوثية تهدد حركة الملاحة الجوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمطار صنعاء.



يذكر أن قوات التحالف العربي تواصل عملياتها في اليمن من أجل القضاء على الحوثيين المدعومين من قبل إيران وقطر، حيث يمنع الحوثيين أي محاولات لتحقيق السلام في اليمن ولا سيما المحاولات الأممية.



وفي سياق منفصل فقد أطلق الحوثيين العديد من الصواريخ في اتجاه المملكة العربية السعودية الأشهر الماضية ربما كان أشهرها الصاروخ الذي اتجه لمطار أبها واسفر عن اصابة 25 شخص، فيما توعدت قوات التحالف العربي بالرد السريع على الحوثيين.