مثول أمريكى أمام المحكمة لأنه "قناص" لدى داعش

مثل مواطن أمريكي متهم بكونه قناصًا لدى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا أمام محكمة في مدينة نيويورك أمس الجمعة.



وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان صحفي، إن رسلان ماراتوفيتش أسينوف، وهو مواطن أمريكي متجنس ولد في كازاخستان، اعتقل في سوريا وتم تسليمه مؤخرا إلى مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي أي).



واتهم أسينوف، 41 عامًا، الذي عاش في بروكلين من عام 1998 إلى عام 2013، بتوفير وتقديم الدعم المادي، ومن بينه التدريب والخدمات والأفراد، إلى الجماعة المتطرفة، التي تم تصنيفها على أنها منظمة إرهابية.



وسافر أسينوف إلى سوريا عبر تركيا في ديسمبر 2013، وأصبح قناصًا لدى داعش قبل أن يترقى ليصبح "أميرًا" مكلفًا بتدريب الأعضاء الآخرين على استخدام الأسلحة، بحسب أوراق المحكمة.



وقالت الحكومة الأمريكية أيضًا إنه حاول تجنيد شخص آخر للسفر من الولايات المتحدة إلى سوريا من أجل القتال مع داعش.