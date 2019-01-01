وزير الخزانة البريطانى مستعد للتصويت لإسقاط بوريس جونسون

أعرب وزير الخزانة البريطانى، فيليب هاموند، أمس الجمعة، عن استعداده للتصويت للإطاحة بحكومة وزير الخارجية البريطانى السابق، بوريس جونسون، إذا دفع جونسون، المرجح أن يتولى منصب رئيس وزراء البلاد الجديد، باتجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بدون اتفاق.



وقال هاموند، فى تصريحات نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية، إنه يتعين على بريطانيا أن تمدد عضويتها فى الاتحاد الأوروبى إلى ما بعد 31 أكتوبر المقبل.



وأكد هاموند، حسبما نقلت الصحيفة، أنه سيتخذ خطوات لتجنب خروج بدون اتفاق بغض النظر عن الموافقة البرلمانية الصريحة، موضحًا ضرورة أن تكون هناك محاولة صادقة وجديدة للتوصل إلى توافق آراء، وأنه فى حالة عدم إيجاد حل مع أعضاء البرلمان، قد يتم الاضطرار لدعوة الشعب البريطانى بالتعبير عن رأيه مجددًا بطريقة أو بأخرى.



وأضاف "هاموند" أنه لا يرى أى فرصة لإجراء مفاوضات ناجحة مع الاتحاد الأوروبى قبل 31 أكتوبر المقبل.



وفى السياق ذاته، أوضح وزير الخزانة البريطانى، أنه لا يعتقد أن تمديد عضوية بريطانيا فى التكتل الأوروبى إلى ما لا نهاية لتجنب الخروج بدون اتفاق تعد فكرة جيدة.