حزب لبنانى يطالب بنزع السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

أعرب حزب الكتائب اللبنانية عن رفضه لتظاهرات اللاجئين الفلسطينيين، التى انطوت على "استعراض للقوة والسلاح" على خلفية اعتراضهم على قرار وزارة العمل بضرورة حصولهم على إجازات (تراخيص) رسمية تخولهم العمل داخل الأراضى اللبنانية.



وطالب الحزب – فى بيان له – إلى الحكومة، بالإسراع فى تنفيذ مقررات طاولة الحوار الوطنى (المنعقدة عام 2006) فى ما يتعلق بنزع السلاح الفلسطينى داخل مخيمات اللاجئين وخارجها.



وذكر الحزب: "إن موجة التظاهرات التى خرجت الى الشوارع فى استعراض للقوة والسلاح، وما تخللها من تطاول على القوى الأمنية وتعد على سيادة الدولة اللبنانية وتهديد للأمن والاستقرار فى البلاد، فى مشهد مستفز، أعاد الى الأذهان ذكريات مؤلمة من زمن السلاح الفلسطينى المتفلت".



وأكد الحزب ضرورة العمل على تطبيق القوانين اللبنانية على جميع القاطنين على أراضى لبنان، وخصوصا قانون العمل، وعدم التراجع أمام أى ضغط او تهويل، وذلك حماية لليد العاملة اللبنانية وتنظيم سوق العمل، لا سيما فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يشهدها لبنان.