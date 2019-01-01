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الثقافة

"قصة مدينتين: باكو– القاهرة" ندوة ببيت المعمار.. الليلة

السبت 20/يوليه/2019 - 02:24 ص
قصة مدينتين: باكو–
"قصة مدينتين: باكو– القاهرة" ندوة ببيت المعمار.. الليلة
نضال ممدوح
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تحت عنوان "قصة مدينتين: باكو– القاهرة..إنطباعات عمرانية عن الإنسان والمكان" تعقد ببيت المعمار المصري٬ في السادسة والنصف مساء اليوم السبت٬ ندوة تلقيها دكتورة لبنى عبدالعزيز أحمد٬ معمارية وباحثة في شؤون العمران والمجتمع.

تتناول الندوة إلقاء الضوء على أهم الخصائص العمرانية لمدينة باكو عاصمة أذربيجان، والتي تتجلى واضحة لعين الباحث العمراني الزائر للمدينة، وعلاقتها بالمجتمع ليشكلا معًا الإنطباع الذهني عن المدينة، والذي استوقف الباحثة ودفعها لمقارنته بالقاهرة العامرة لكثرة ما به من متشابهات لترى ما هو كائن وما يمكن أن يكون.

تعد المحاضرة نوعًا من أدب الرحلات الذي يصطحب فيه الرحَّال ضيوفه ليروا عوالم أخرى بعينيه، ويشاركهم انطباعاته الذهنية عنها، وحيث أن للسفر سبع فوائد فإن تحصيل العلوم والآداب والتعلم من المدن والمجتمعات أهمها وأنفعها.
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